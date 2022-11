Chicharito y el por qué no va al Mundial con México: hizo una orgía

Las listas oficiales de las selecciones para disputar el Mundial de Qatar 2022 están cada vez más completas y una de las que falta es la de México que dirige ‘Tata’ Martino, pero antes de que se dé a conocer ya se sabe que Javier ‘Chicharito’ Hernández no será convocado a la cita orbital.



Por ello, en las últimas horas se ha filtado información del por qué el reconocido jugador mexicano que juega actualmente en Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos no será tenido en cuenta para asistir con México a Qatar 2022.



José Ramón Fernández, periodista mexicano, habló del escandaloso hecho que alejó a Hernández de México, confirmando que todo se debió a una orgía que realizó el mismo jugador al ingresar dos prostitutas a la concentración.



"El ‘Tata’ nos confesó que Chicharito ingresó dos prostitutas’, en un viaje a Nueva York y se acabó. El grupo lo rechazó porque comprometió a los futbolistas con sus mujeres. Hicieron una orgía’, confirmó el periodista Fernández.



Igualmente, el mismo comunicador reveló que ‘Chicharito’ no ofreció disculpas a tiempo y le negó todo al ‘Tata’ Martino, por lo que, en definitiva, el entrenador argentino terminó alejándolo del seleccionado mexicano.



"un grupo se opuso inmediatamente, Chicharito no supo pedir perdón a tiempo. Martino habló con él, pero Chicharito negó todo. El chico que se encargó de mover todo el asunto, que trabaja en la Federación, fue despedido”, confirmó José Ramón Fernández en una entrevista que ofreció a la Revista Proceso.



México estará ubicado en el grupo C con Argentina, Arabia Saudita y Polonia, pero 'Tata' Martino dará la lista oficial de convocados para estos partidos hasta el 14 de noviembre.