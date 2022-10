¿Así te quejas, Mbappé? Revelan detalles de su millonario contrato

Kylian Mbappé estaría ganando seis millones de euros brutos al mes, según revela este domingo el diario Le Parisien, que saca a la luz los detalles del contrato entre el delantero y el París Saint-Germain (PSG), el mayor contrato de la historia.

El diario francés señala que el acuerdo por el que Mbappé prolongó con su club este año es el "mayor contrato jamás firmado por un deportivo en el mundo entero", para un período de dos años con opción de un tercero.



Según esta información, el contrato fija un salario de 72 millones de euros brutos al año, seis millones brutos al mes (2,7 millones tras el pago de los impuestos pertinentes). A esto se le añaden diversas primas: una por la firma, de 180 millones divididos en tres pagos, y otra de fidelidad que tocaría cada final de mercato si no abandona el PSG.



"La primera paga, que debe de haber recibido ya, es de 70 millones de euros brutos", precisa el diario en su exclusiva y asegura que la próxima, para septiembre de 2023, estará en torno a 80 millones de euros mientras que la siguiente, en 2024, sería de 90 millones.



En total, Mbappé tocaría así al final de su contrato de tres años más de 630 millones de euros brutos, que en netos quedaría en unos 282 millones de euros. Tan solo con quedarse un año habría ganado 325 millones de euros.



Esto lo convierte en el mayor contrato de la historia del fútbol, por delante del que Lionel Messi firmó con el Barça en 2017 (555 millones de euros) o el de Neymar con el PSG el mismo año (267 millones).



Esta información sale a la luz en medio de una nueva polémica con el delantero, tras la publicación en prensa de rumores sobre el descontento de Mbappé, de 23 años, para quien las promesas de proyectos que le hizo el club no se están cumpliendo. Rumores a los que se sumó en su día el discurso del delantero, que aseguraba que su decisión no se iba a basar en razones financieras.



