¿Escapista profesional? Revelan cómo Piqué se le escapaba a Shakira

¿Pensaron que el anuncio de la separación acabaría con los rumores? ¡Si fue como gasolina para medios de todo el mundo, que buscan ansiosamente las razones de la ruptura!

Todos los días se conocen novedades y la nueva tiene que ver con las estrategias que habría usado el futbolista para escaparse de su casa y asistir a fiestas y toda suerte de clubes nocturnos en Barcelona.



Según el programa español Socialité, el jugador se habría involucrado con una trabajadora del bar 'La Traviesa', al que acudía clandestinamente y muchas acompañado del también futbolista del FC Barcelona, Riqui Puig.



Para verla tenía estrategias para no ser descubierto, como llegar en taxi y entrar por una puerta lateral del bar, mientras la mujer en cuestión usaba la puerta principal. Una vez allí disponía de un "reservado", rodeado de cortinas rojas, al cual sólo tenían acceso sus invitados e invitadas.



"Sobre las fiestas de Piqué, a ver... Yo llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace... Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig. Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada. Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo gasta 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias", aseguró el paparazzi Jordi Martín en el mismo programa.



La influencer Luciana Guschmer confirmó que el deportista se citaría allí con modelos y otros futbolistas y que todo se descubrió por el supuesto detective privado que contrató Shakira para confirmar sus sospechas.



Entre tanto la colombiana disfruta de su éxito musical con la canción 'Te felicito', que ya alcanzó 150 millones de descargas en Youtube, y con su estreno 'Don't you worry', que también se perfila como un gran suceso. Ningún comentario se ha vuelto a hacer desde su entorno, mientras en su casa en Barcelona aparecen grafitis alabando su belleza y hasta pidiéndole matrimonio para olvidarse de Piqué.