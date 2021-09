Sablazo de Higuita previo a Colombia vs Chile: lo tachan de 'tacaño'

A través de Twitter, René Higuita mostró su molestia con la Federación Colombiana de Fútbol por no invitarlo al partido de la Selección Colombia frente a Chile en Barranquilla. El exportero tricolor se refirió a las constantes invitaciones por parte de Ecuador para tirarle un dardo a la FCF. Sin embargo, su comentario no cayó bien entre algunos aficionados que lo criticaron por su reclamo. Él no se aguantó y respondió.

"Desde la Federación Ecuatoriana de fútbol, donde trabajé algunos meses me envían frecuentemente invitaciones para ir a ver los partidos de Eliminatorias. Y la Federación Colombiana? Bien Gracias", publicó Higuita en su redes sociales.



Minutos después respondió a un aficionado que lo tachó de "tacaño" y lo mandó a comprar boleta. René le respondió: "No es la plata de la boleta, es el detalle a los que sudamos esa camiseta con orgullo y no hablo solo por mi, hablo por los que alguna vez vestimos la tricolor, pero como usted nunca se la puso, no lo entendería".