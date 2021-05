René Higuita y su mensaje a Iván Duque: ‘Tengo el corazón arrugado’

René Higuita no solo es ídolo de Atlético Nacional, lo es también del fútbol colombiano, pues es una figura reconocida en todo el mundo por sus grandes gestas con la Selección Colombia. El creador del ‘Escorpión’, cobrador excelso de tiros libres, y recordado por sus salidas para jugar con el balón fuera de su área, sabe que es amado por el pueblo y se debe a él.

Los ídolos nos debemos al pueblo y somos el pueblo 🇨🇴✊🏾 #NoALaReformaTributaria — René Higuita (@higuitarene) May 1, 2021

Es por eso que el ‘Loco’ decidió posponer dos eventos virtuales este sábado 1 de mayo, pues tenía programado celebrar el cumpleaños de Nacional y el lanzamiento oficial de su canal de YouTube, en los que tenía pensado realizar un concierto e invitar a otros exfutbolistas verdolagas.



Higuita decidió cancelar su agenda y confesó por qué lo hizo. “Tengo el corazón arrugado”, confesó, para luego decir que “hay dolor de patria, no hay ánimo, no es momento de hacer ese evento al son de los muertos, los abusos, los desmanes y, lo peor, la indolencia de quienes nos gobiernan”, manifestó el exarquero.



Luego, René hizo un llamado al presidente Iván Duque: “Usted, y solo usted, tiene la potestad de parar esto. Quite esa reforma tributaria, reúnase con los diferentes frentes políticos y sociales del país, dialogue y sienta el clamor del pueblo”.