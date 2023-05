Rueda le respondió a James: ¿por qué lo marginó de Selección Colombia?

James Rodríguez hizo un alto en su carrera como futbolista profesional luego de terminar contrato con Olympiacos y mientras se abre el mercado de fichajes, el volante estuvo unos días en Colombia para dedicarse al lanzamiento de sus negocios personales, pero también aprovechó para hablar de su actualidad para RCN.

En un aparte de la entrevista a ese canal de televisión, James habló de los técnicos y tocó a Reinaldo Rueda, quien no lo tuvo en cuenta en varios partidos de Eliminatorias, pero el diez aseguró que nunca tuvo problemas pese a no haber jugado.



“Con ninguno tuve problemas en la Selección Colombia. Después jugué con él cuatro o cinco partidos. Es con el que menos he jugado en la Selección. Con él no pasó absolutamente nada, me parecía una persona super buena gente”, dijo James.



Luego de esas declaraciones de James, ahora, el técnico Reinaldo Rueda dialogó en una entrevista con el medio ‘Línea de 4 TV’ y reveló la verdadera conversación que tuvo con el volante para no tenerlo en cuenta en partidos con la Selección Colombia. Resaltó que quería verlo en su mejor versión y para varios partidos, no para apenas dos juegos.



“Lo que quise fue proteger a la Selección y a él. Le dije a James: ‘yo no quiero abusar de ti, no quiero un James para dos o tres partidos, sino un James de diez partidos, para que juegue cinco años más en alto nivel”, mencionó Reinaldo Rueda.



Además, Rueda agregó: “han pasado muchos años en esa situación física de él. Yo quise que hiciera una pausa para un protocolo de recuperación completo, porque James por su nobleza y pasión por la camiseta de Colombia siempre va a querer jugar, así esté a media máquina; y así se hace daño él y también a la Selección”, finalizó.