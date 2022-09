La Reina Isabel II: una vida llena de fútbol, ¿a qué equipo seguía?

El 8 de septiembre de 2022 quedará en el recuerdo del mundo entero la vida de la Reina Isabel II. Fatídicamente, a sus 96 años, Inglaterra dio la sorpresa con el fallecimiento de quien reinó la nación por 70 años continuos. Durante su reinado, Isabel vivió muy de cerca los grandes logros futbolísticos del país, tanto así que en 1966 entregó la copa del mundo a la selección inglesa cuando alzaron por primera ocasión, y hasta la fecha la única vez que se hicieron con el prestigioso Mundial.

Con 13 años en el reinado, 1966 fue tal vez la primera ocasión en la que vio más de cerca al balompié local. Entregó la Copa del Mundo a Bobby Moore, pero no fue la única vez en la que estuvo conectada con el fútbol de Inglaterra. Así como el trofeo mundialista, también tuvo el honor de atender a las finales de la FA Cup, y a su vez, se le relaciona con dos equipos londinenses: Arsenal y West Ham. Sin embargo, y aunque nunca sacó a la luz su equipo al que seguía, se especulaba que era hincha de los ‘Hammers’.



Sobre la entrega de la Copa del Mundo, la Reina Isabel II comentó anteriormente, “hace cincuenta y cinco años tuve la suerte de presentarle la Copa del Mundo a Bobby Moore y vi lo que significaba para los jugadores, el cuerpo técnico y el personal de apoyo alcanzar y ganar la final de un importante torneo internacional de fútbol”.



Esto en la final de la Eurocopa, en la cual Inglaterra llegó a aquella instancia perdiendo en penaltis contra Italia. Ahí envió un mensaje, “quiero enviarles mi felicitación y la de mi familia a todos por llegar a la final de la Eurocopa, y enviarles mis buenos deseos para mañana (día del partido) con la esperanza de que la historia quede registrada no solo por su éxito sino también por el espíritu, el compromiso y el orgullo con que han conducido”.



A la Reina Isabel II se le vinculó con el West Ham. Aunque nunca dijo en realidad a qué equipo seguía. Claramente debía ser un capitalino, pero en 2009, el medio inglés, The Mirror revelaron el amor de la Reina por los ‘Hammers’. No obstante, hay quienes dicen que su club era el Arsenal, otro londinense.



Y es que tiene su historia, pues ella fue a inaugurar el Emirates Stadium, pero un tema de salud no le permitió hacerlo en el 2007. Por esta razón, la Reina Isabel II invitó a la plantilla encabezada por Arsene Wenger al Palacio de Buckingham. Una historia que la vincula también con los ‘Gunners’.



Finalmente, hubo tiempo de sobra para que la Reina Isabel II se pudiera despedir de la Selección de Inglaterra Femenina con éxito. Pese a que no pudo festejar con la rama masculina en el 2020, sí felicitó a las jugadoras que quedaron campeonas en la Eurocopa de 2022 como anfitrionas. La Reina envió un mensaje, “mis más cálidas felicitaciones, y las de mi familia, van para todos ustedes por ganar el Campeonato Europeo de Fútbol Femenino”.



Sumado a lo anterior, comentó, “es un logro significativo para todo el equipo, incluido su personal de apoyo. Los campeonatos y su desempeño en ellos han ganado elogios con razón”. Agregó, “sin embargo, su éxito va mucho más allá del trofeo que tan merecidamente han ganado. Todas ustedes han dado un ejemplo que será inspiración para las niñas y mujeres de hoy y para las generaciones futuras”.