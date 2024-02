Orgullo del padre, ¿presión a hijo? Así presume Cristiano a 'mini-me'

Depende de cómo se quiera ver, la última foto de Cristiano Ronaldo junto a su hijo mayor esconde un realidad no tan idílica.

El portugués, hoy en Al-Nassr de Arabia Saudita, compartió una imagen de su hijo, quien le sigue los pasos como futbolista, entrenando juntos en un gimnasio, luciendo sus tonificadas figuras.

Evidentemente lo que siente el padre es un gran orgullo de acompañar el crecimiento e su hijo y la disciplina con la que encara lo que será su carrera. Pero, pensando en el niño, ¿no será demasiada presión verse repitiendo esos mismos pasos y sabiendo que siempre lo compararán con la leyenda que ya es su exitoso padre?

El lenguaje no verbal da para todo. ¿Usted qué opina?

Cristiano mantiene su competencia no declarada con Lionel Messi, espera seguir rompiendo récords y no visualiza todavía el retiro. Cristiano Jr parte desde la comodidad de una familia que garantiza un camino en el fútbol de élite, ha dado importantes señales de haber heredado mucho del talento de su progenitor, pero su camino debe empezarlo solo, siendo quien es y no el hijo de...

Los más observadores descubrieron las uñas pintadas de negro de Cristiano padre, pero esa es otra discusión...