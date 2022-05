¿No había fe al Real Madrid? Dejaron el estadio en plena remontada

La noche en el Santiago Bernabéu, durante el partido contra el Manchester City, será una de esas que los aficionados del Real Madrid recordarán por años. En dos minutos, los blancos empataron la serie, cuando los ingleses ya tenían una ventaja de dos goles en el global, mandando todo al tiempo extra.

El empuje de los hinchas españoles es innegable, pero algunos, no creían en un milagro. Las cámaras del programa El Chiringuito, captaron la salida del estadio, donde algunos aficionados ya estaban abandonando el recinto.



Un aficionado iba con su hija, cuando el periodista le preguntó que aún faltaban seis minutos y por qué se iban “estaba con mi niña, no quería que se llevara el disgusto” cuando el hombre dice “todavía podemos remontar” se escucha el estruendo de los asistentes al Santiago Bernabéu.



Acto seguido, celebran el gol, lo gritan y salen corriendo, de regreso, a la tribuna del escenario, para luego poder ver el resto del compromiso. Sin embargo, la felicidad no fue completa, algunos de los que intentaron devolverse, no pudieron retornar, por lo que se perdieron el tanto que los catapultó a la gran final de París.