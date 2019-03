Colombiano fue sensación a las afueras del Santiago Bernabéu

El clásico del Real Madrid vs. Barcelona es el encuentro que paraliza el mundo y genera más entrada de turistas a sus encuentros. Este sábado, con la victoria de los azulgranas 0-1, hubo un colombiano que fue sensación a las afueras del estadio Santiago Bernabéu, pues no habría podido ingresar por un insólito hecho.

En 'El Día Después', los periodistas españoles le dieron voz a los hinchas que se encontraban afuera del estadio, en el que se encontraba un niño, que tuvo la sorpresa en ese instante de que iba a entrar al partido.

Pero al final del video, entrevistaron a un colombiano que fue sensación por su insólito hecho y por el disfraz que usaba, apoyando al Real Madrid. 'Sigo esperando a un amigo, le di 100 euros para la boleta, pero no ha venido', comentaba el cafetero, por lo que no habría podido entrar al estadio.



Además, el suramericano bailó frente a las cámaras, con su particular disfraz.