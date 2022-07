Federico Valverde, víctima de robo durante sus vacaciones en Ibiza

Federico Valverde ya está de regreso con el Real Madrid. El campeón de Europa ya reanudó sus trabajos, para pensar en lo que será la Supercopa de Europa y demás retos, dentro de los que está el poder revalidar su título de Champions, Liga y apuntarle al Mundial de Clubes.

Sin embargo, ‘pajarito’ tuvo una serie de inconvenientes durante sus vacaciones. El uruguayo estuvo con su familia y amigos en Ibiza, donde fueron víctimas de un robo, durante su descanso. Quien se encargó de revelar la situación fue su esposa, Mina Bonino.



La pareja del jugador relató en sus redes sociales el incidente, tratando de sacar las conclusiones pertinentes para llegar a una solución “llegamos el sábado 25 a Ibiza a las 10 de la noche. Nos fueron a buscar los de la inmobiliaria, que les alquilamos la casa, en dos camionetas. En una quedaron nuestras valijas y en otra nosotros. Cuando llegamos ya estaba el cocinero”.



Agregó “Mi valija pesaba mucho, entonces le pedí a un amigo que la suba al cuarto porque yo no podía. Los cocineros me dicen en ese momento que había solo una llave y que se la ibam a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos. Entonces yo, como soy muy buena persona dije, ‘sí, obvio, tranqui, no pasa nada”.



Ella y Valverde notaron que la luz del cuarto en el que estaban se había apagado sola, a lo cual no le pusieron mayor atención. Bonino, al otro día, no podía moverse, con cierto malestar, sin poder ir por su hijo, que ya estaba despierto “le mando un mensaje a Lesli (la empleada doméstica) para que suba y lleve a Benicio porque a mí me daba vuelta todo, a lo que responde ‘termino de juntar todo y ya voy. Yo pensando, esta pelotu… ¿qué hace limpiando a las 8 a.m.? Así que le dije a Fede que bajase a Benicio porque yo me sentía muy mal”.



La encargada del aseo se encontró con todas las cosas revueltas, lo cual no llamó la atención. Cuando decidieron salir, Bonino fue en busca de dinero, al percatarse, no tenían nada.



Al hablar con la gente encargada, recriminó la acción de quienes habían contratado “Vinieron los de la inmobiliaria. Metieron un acting hermoso, donde nos dijeron que la comida podría estar envenenada, porque ellos creían que había sido el chef. Así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancias” concluyó.