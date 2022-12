Expareja de Rodrigo De Paul encendió las redes: ¿Le lanzó un sablazo?

Después de 11 años de relación y con dos pequeños hijos, la modelo Camila Homs y el futbolista Rodrigo De Paul pusieron fin a su relación, luego de un escándalo que involucró a su actual novia, la cantante Tini Stoessel.



'Rodri' parece estar perdidamente enamorado de Tini. En medio del Mundial Qatar 2022 le dedicó una publicación agradeciéndole por apoyarlo después de la caída ante Arabia Saudita. Además, este martes después de la caravana de bienvenida en Argentina, la sorprendió en el ensayo de su próximo concierto.

Las críticas para De Paul no se hicieron esperar y en redes sociales le apuntaron por no visitar primero a sus pequeños hijos. Su ex Camila Homs, reaccionó en las últimas horas en su cuenta de Instagram, y muchos aseguran que su "pulla" tiene nombre propio.



"Nada pa decir, ustedes? bien?", escribió Camila tras hacerse viral la imagen de Rodrigo junto a Tini, al finalizar la caravana de bienvenida en Buenos Aires. Muchos románticos hablaron del momento diciendo que lo primero que hizo el futbolista fue caerle de sorpresa a su novia.



Pero eso no fue todo. La expareja de Rodrigo De Paul y madre de sus hijos, también publicó un video en el que aparece haciendo el gesto de "peineta" o "pistola", después de besar el dedo. ¿Tendrá algo que ver con el futbolista y la cantante?