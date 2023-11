Futbolista y hermano de jugador de Millos furioso: lo golpearon afuera

Finalizado el encuentro entre Nacional y Millonarios, en las afueras del Atanasio Girardot hubo un enfrentamiento entre algunos ‘hinchas’ del conjunto verde y el jugador profesional, Ray Vanegas, quien también es el hermano de Óscar (jugador de Millonarios), y lo resultaron golpeando en la cara.

Tras la efusiva celebración y el ambiente caldeado del equipo antioqueño, el jugador de fútbol denunció en sus redes sociales que fue objeto de múltiples agresiones por el simple hecho de ser el hermano de uno de los jugadores del equipo rival. Este incidente provocó un repudio inmediato por parte de la opinión pública, generando un fuerte respaldo hacia los hermanos Vanegas tras este lamentable suceso.

“Fui apoyar a mi hermano en la final Nacional vs. Millonarios. Saliendo del estadio, 5 hinchas o no se cómo se les llama a esos desadaptados me acorralaron, me golpearon en la cara y en las costillas, casi me linchan. Tenían hasta navajas con las cuales me amenazaron, y ante esto, le tocó intervenir a la policía”, dijo Ray Vanegas en sus historias de Instagram.

Desde Futbolred rechazamos todas estas actitudes por parte de esos ‘hinchas’ de Atlético Nacional y nos solidarizamos con la familia de Ray y Óscar Vanegas.