Rauw Alejandro reveló la razón por la que no se volvió futbolista

Pese a que su vida se la dedicó totalmente a la música, Rauw Alejandro inicialmente tenía en su cabeza que era la de ser futbolista, un sueño frustrado que al final no pudo realizar.



No obstante, pese a que su rumbo tomó otro camino no la ha ido mal en la vida ya que actualmente es uno de los cantantes más reputados del panorama internacional.



“Era mi sueño de toda la vida. En Puerto Rico eran dos cosas: o ser deportista o ser cantante. Cualquier niño quería eso. La música la tenía muy accesible y no quería estar más en el montón, siempre me gustaron los riesgos”, mencionó en diálogo con el diario ‘El Español’.

“Tenía esa meta de ser de los poquitos puertorriqueños que fueran a Europa a jugar y tener un buen club”, complementó.



De igual manera, Rauw dijo que la meta se fue desvaneciendo cuando la música comenzó a estar en su camino: ”Entre las tareas de la escuela, los trabajos y el fútbol… era muy imposible ya no llegar al Real Madrid o al Barcelona, sino al Puerto Rico. Y la música siempre estuvo ahí”.



Por otro lado, el artista, que es pareja de Rosalía, aseguró que admira demasiado a su novia: “Es una máquina de trabajo. Ella no para, es muy robot, muy disciplinada... Nos intercambiamos un poco las cosas. Yo le digo ‘te tienes que relajar un poquito más’, y ella me dice ‘pues tú no tienes que relajarte tanto y aplicarte más’”.



Finalmente, confesó que está enamorado más que nunca de la cantante española y que quiere una familia con ella: “Cuando tú ves a esa persona se te revuelca el estómago, el corazón se te acelera un poco. Te pones un poco torpe”.