¿Hay revancha? Así fue rating entre Caracol y RCN en Chile vs Colombia

Chile y Colombia empataron en Santiago 0-0 por la segunda jornada de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

El duelo no fue vistoso por las condiciones de la cancha en Santiago, pero fue un nuevo escenario para una disputa que se ha ido abriendo paso: la de los canales Caracol y RCN por la transmisión de los partidos de la selección nacional.



Vale recordar que en la primera jornada de las Eliminatorias al Mundial de 2026, según cifras de la firma Kantar IBOPE Media, el encuentro entre Colombia y Venezuela tuvo 13,73 puntos de audiencia en el Gol Caracol, contra 6,65 en el Canal RCN.



Ahora, durante el partido Chile vs. Colombia, el ‘Gol Caracol’ volvió a arrasar, obteniendo 59,2 % de sintonía, mientras que la del Canal RCN fue de 22,4 %.



El rating total de la jornada fue así: en el duelo Bolivia vs Argentina, el canal Caracol superó a RCN con un 43,9% frente a 14,5 %. En el encuentro Venezuela vs. Paraguay, el primero tuvo un 48,8 % de audiencia, mientras que el segundo obtuvo 15,7 %. Finalmente, en Brasil vs. Perú, Caracol superó con 44,8 % a su competidor por un 19,6 %.