Jesurún reabrió polémica de sede de Selección y tiró dardo a Bogotá

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) volvió a tocar este jueves el tema de la sede para la Selección Colombia, un asunto que ha generado debate entre periodistas, hinchas, entre otros actores.



El directivo aseguró en diálogo con el programa La Luciernaga, de Caracol Radio, que Barranquilla es la sede perfecta de la tricolor y hasta le tiró un dardo a la ciudad de Bogotá ya que dijo que no pidan a la Selección allí ya que El Campín se quedó pequeño pese a la remodelación que se hará en el escenario deportivo.



“No se puede ser injusto con Barranquilla. Barranquilla es una ciudad pletórica, amable, entregada históricamente a la Selección. Las grandes clasificaciones a los Mundiales las hemos conseguido allá, hemos tenido un par de tropiezos en dichas clasificaciones”, comentó de inicio.



Y agregó: “Barranquilla tiene el estadio más grande del país, un aforo de 47 mil personas y no necesariamente la parte económica, pero el mayor público de colombianos puede ver a su Selección. Fisiológicamente, está claro y contundente, que el mejor sitio para jugar es Barranquilla, lo dicen los entendidos, los médicos, los técnicos, pero uno habla con los jugadores, los jugadores estrellas de la Selección y todos dicen, ‘no nos cambien de Barranquilla’”.



Luego, criticó el proyecto de El Campín y prácticamente le cerró las puertas a la capital para albergar juegos de la Selección.



“El Campin es un estadio depreciado, porque se construyó hace 60-70 años y es poco lo que le han hecho y están con una APP (Alianza Público-Privada) dizque para 45 mil personas, me da risa eso ¡45 mil personas el nuevo estadio El Campin! Entonces no pidan Selección Colombia nunca, no pude ser que la capital de la república tenga un estadio tan pequeño cuando Lima tiene 4 estadios de 60 mil personas”, dijo el directivo.



Por otro lado, se refirió si existe la presunta investigación de la Fiscalía contra él y varios directivos de la FCF a lo que negó tajantemente: “No. No existe en la Fiscalía nada que tenga que ver con directivos en el tema de la boletería. Hay una investigación que está en etapa de juicio en la que no está ninguno de sus miembros. Ellos no encontraron que ningún directivo de la Federación esté en nada del asunto penal. A nosotros nos metió en eso la Superintendencia de Industria y Comercio. A nosotros nos reburujaron bancos y todo tipo de cosas cuando sucedió lo del Fifa Gate y todo eso se cerró porque no se encontró ninguna incongruencia. Hoy en la Fiscalía no existe nada de eso, yo una vez pregunté que por qué no me han llamado y me dijeron que porque no había nada. Lo de ese medio (Vorágine) fue de mala fe, pero yo tengo caparazón de tortuga. Algunos periodistas dijeron que íbamos para la cárcel y no pasó nada porque no tenía que pasar. Han generado ahora un tema que lo van a revivir porque van a cambiar la Fiscalía, los que sufren más son los que acusan sin pruebas”.



Además, aseguró que no hay nadie condenado sobre el tema por ahora: “Que yo sepa no han condenado a nadie. Están en etapa final de juicio. Yo no sé a quien le pagaron sobornos. Los que estamos demandando somos nosotros. A nosotros no nos han llamado. Sí tuvimos que pagar una multa y ya la multa se pagó de nuestros bolsillos, yo pagué como 300 millones de pesos”.



Finalmente, tocó el tema si se puede dar un fútbol sin policía en los estadios: “Porque si no hay policía con la delincuencia y con las barras qué hacemos. Pedimos a la policía para que no pase nada. Cuando quiten a la policía de los estadios, no quiero ser ave de mal agüero, pero los muertos que vamos a tener son muchos y el fútbol se va a acabar. Nosotros no tenemos armas, bolillo, algo que inspire respeto. Eso no sirve para la conducta que hay en el fútbol. Nada les genera más recreación en este país que algo que se llama fútbol. El problema no es de si tienes tu escenario propio, esto es de cultura. En Europa hicieron una ley antiviolencia del fútbol y todos fueron presos. Aqui estamos en una situación con hogares fisurados, falta de estudio y se ponen una camiseta de fútbol para delinquir”.