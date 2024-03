Revelan cómo alejaron a Dayro Moreno de la rumba: 'Tocó a las malas'

Dayro Moreno es sinónimo de gol... y de fiesta. Es el todo, el paquete completo. Por eso, en vez de convencerlo o al menos de intentar entenderlo, la estrategia con él es someterlo.

Así lo reveló uno de sus compañeros en 2013, en la época de Hernán Torres y Juan Manuel Lillo en Millonarios, cuando era la gran figura y el referente del ataque del club y de la Liga.



Ahora que está a punto de convertirse en el máximo anotador histórico del rentado colombiano, muchos se preguntan por esa faceta rumbera que a otros les costó la carrera pero a él parece darle una segunda juventud en cada club.



El misterio de cómo lo mantuvieron a raya para priorizar el interés del azul lo reveló Rafael Robayo, su compañero de vestuario: "“nos tocó a las malas, pero sí. Dayro en la primera concentración llegó al entreno trasnochado, Juan Manuel nos cogió a nosotros y nos dijo ‘primera y última, si por él me toca concentrarnos, así no me guste los concentro, dos días antes y dos después del partido’. A Mayer, Román y a mí que éramos los capitanes del equipo nos dejó la tarea”, dijo en charla con César Augusto Londoño en Prochampions.





Historias de Dayro Moreno con @R8ROBAYOOFICIAL en @MillosFCoficial

Había que amarrarlo para que no se escapara.

Toda la entrevista en #ProchampionsConCesaralo

Espérala pronto @ProchampionsCo pic.twitter.com/PESAPSI97J — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) March 3, 2024





“Con Mayer y Román nos tocó coger a Dayro y decirle que ya le habían pasado la primera por lo que jueves, viernes y sábado si el partido era domingo lo íbamos a llamar a las 9:30 p.m. o máximo 10:00 p.m. un día lo llamaba Román, otro día Mayer, también yo, le pedíamos foto o videollamada, así logramos que Dayro priorizara estar más en la casa que afuera”, reveló el ex futbolista, insignia del azul.



Lo cierto es que el díscolo goleador es dueño de un talento natural que no hay que descifrar sino aprender a respetar. En la cancha él siempre fue infalible: “Dayro es un profesional, por eso está cerca de ser el máximo goleador del Fútbol Colombiano”, concluyó Robayo. .