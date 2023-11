Rafa Benítez, culpable: cambió destino de Luis Díaz y James Rodríguez

Rafa Benítez es recordado en Colombia porque le cambió la suerte a James Rodríguez en el Real Madrid. El entrenador no gustaba de James y fue el primero en relegarlo, luego de que James brillara con Ancelotti en su primera temporada (2014). En 2015 llegó a dirigir al equipo español y James no volvió a ser el mismo.



Luego, Benítez se reencontró con James en el Everton de Inglaterra en 2021, y el colombiano decidió irse al fútbol de Catar, para jugar con Al-Rayyan.



Sin embargo, se conoció una increíble historia en la que Benítez no solo volvió a incidir en la carrera de James; también cambió el destino de Luis Díaz, actual figura del Liverpool de Inglaterra.



‘Mirror’ publicó las declaraciones de Marcel Brands, quien fuera director de fútbol del Everton. En 2021, Brands tuvo una visión: se fijó en el colombiano Luis Díaz, quien tenía una impresionante cifra de 16 goles en 28 apariciones con el Porto durante la temporada 2020/21.



Sin embargo, Rafa Benítez apareció para impedir su contratación, pues “no estaba seguro del jugador”.



“En el verano de 2021 quisimos traer a Luis Díaz del Porto, yo estaba trabajando duro para hacer que James Rodríguez fuera al Porto como parte del acuerdo que traería a Díaz al Club; sin embargo, Rafa Benítez (entrenador del Everton en ese momento) falló en contra porque no estaba seguro del jugador. En ese momento, el entrenador tenía una influencia significativa sobre el propietario”, confesó Marcel Brands a AD Sportwereld.



Así, Luis Díaz llegó en enero de 2022 al Liverpool y James naufragó en Catar, volvió a Europa a jugar con Olympiacos de Grecia, y ahora juega en Sao Paulo de Brasil.



¿Y el Everton? ‘Pagó los platos rotos’ y ha sufrido para luchar en la Premier League.