Falcao no lo salvó: ambiente hostil al presidente del Rayo Vallecano

La presentación de Radamel Falcao García se llevó toda la atención en el fútbol español. Miles de aficionados se acercaron al estadio de Vallecas para ver al tigre en sociedad, luego de ya cumplir varias jornadas de entrenamiento con el club. La gradería dispuesta se llenó casi en su totalidad y mucha gente quedó por fuera. Cuando saltó a la cancha, lo hizo con el presidente del club Raúl Martín Presa, se llevó muchos comentarios.



Sin embargo, no fueron los más positivos, pues al momento que intentó dirigirse a los asistentes y a Falcao, recibió silbidos y abucheos por parte de los hinchas del Rayo. Momentos de tensión que no lo dejaron pronunciar más de cinco palabras en todo el acto. Pero ¿a qué se debe esto? Pues la relación dirigencia e hinchas no es la mejor, lo cual quedó en evidencia durante la transmisión.



De acuerdo a información del periodista Sebastián Heredia, quien explicó en redes lo ocurrido, no hay mucho cariño de los franjirrojos hacía su máximo dirigente. Desde 2011, Raúl Martín es el presidente de la institución “la relación está rota y él no ha querido dimitir”.



Dentro de los motivos que afirman la ruptura de la relación, se destacan los incrementos a la boletería de socios y abonados, sin beneficios para ellos. Además, de una crisis económica persistente.



Desde el ámbito deportivo, los desaciertos al momento de manejar a los ídolos del club. Sin contar con el fichaje de Román Zozulia, quien es “abiertamente nazi”. Temas como los procesos formativos preocupan “están al borde del abandono” como lo señala el periodista en el hilo.