'Jugaba con la mano': Falcao le solucionó las dudas al comediante Jero

Jero Freixas, el comediante argentino, hincha del Independiente de Avellaneda grabó un video con Radamel Falcao García, jugador del Rayo Vallecano en donde no pudo evitar preguntarle algo que su esposa le había indagado en uno de sus otros cortos subidos a las redes sociales.



En el mes de agosto, el comediante anunció en uno de sus videos que estaría visitando Colombia. Su esposa, José de Cabo le dijo que iba a ir al país de Gabriel García Márquez y Jero le respondió, "¿García Márquez, en qué equipo jugó?". Curiosamente, Freixas no paró de investigar quién era ese hombre del que su mujer hablaba.

Radamel Falcao García volvió al gol y de qué manera marcándole a su ex equipo, Atlético de Madrid salvando lo que era una victoria colchonera y poniendo un empate para quedarse con una unidad. Tras el juego, Jero Freixas grabó un video con Falcao. En su cuenta oficial de Twitter, el comediante colgó un corto que empieza con una conversación con su esposa, José del Cabo, "ya sé dónde jugó García Márquez. Te acordás que vos que García Márquez había sido un futbolista colombiano". Su mujer le respondió, "yo no te dije eso", y Jero volvió a reiterar, "bueno, sí fue un futbolista colombiano. Me lo dijo el tigre, mirá".



Posteriormente, el video cambia a una conversación entre Jero Freixas y Radamel Falcao García, "tengo una pregunta fundamental tigre, porque tengo una duda que me está carcomiendo la cabeza. José mi esposa me dice que hay un jugador colombiano muy famoso que se llama García Márquez". Falcao respondió con risas y el comediante continuó, "yo necesito saber dónde carajo juega García Márquez. ¿Vos jugaste con él alguna vez, tenés idea dónde juega?".



Gabriel García Márquez, el escritor colombiano nació en Aracataca, Magdalena, lo cual fue la respuesta de Radamel Falcao García, "es de mi provincia. Sí, es de Magdalena, claro". Jero Freixas le preguntó, "¿pero de qué juega o jugaba?". Como el gran escritor que era, su paisano dijo, "jugador con la mano". Un intercambio de risas y un Jero que le agradeció, "gracias por sacarme de la duda, Tigre". Luego el colombiano no escondió su admiración para con el argentino, a lo que el comediante también le reiteró su afición por el ex Atlético de Madrid.



Finalmente, Jero Freixas, hincha de Independiente de Avellaneda le preguntó que si volviera a Argentina para jugar, aunque seguramente regresaría a River Plate, con cuál equipo firmaría que no fuera el conjunto riverplatense. Seguramente esperó una respuesta clara de Independiente, pero el 'Tigre' no dudó en reiterar su amor por River asegurando que solo regresaría al conjunto donde Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja juegan.