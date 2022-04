El futbolista de Racing que dio una particular entrevista en Argentina

Racing Club venció 4-1 a Sarmiento en la jornada 8 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina y es el sorpresivo líder del campeonato. Sin Edwin Cardona, lesionado, la Academia hace una buena campaña de la mano del entrenador Fernando Gago y es el único equipo que se mantiene invicto.



Al final del partido, Leonardo Sigali fue el señalado en Racing para hablarle a la prensa en las primeras declaraciones para analizar el triunfo.



Sin embargo, el defensor se hizo viral por sus respuestas. Muchos pensaron que quiso pasarse de listo con el periodista que lo interrogó; otros dijeron que era una broma y algunos llegaron a imaginar una mala actitud del futbolista.



Cuando le preguntaron por una opción de gol que falló, Sigali respondió: “La verdad que no me acuerdo”. Luego el periodista indagó por las instrucciones de Gago, y el defensor insistió: “Discúlpame, pero no me acuerdo”.



Finalmente, a Sigali le interrogaron por River Plate de Uruguay, próximo rival en la Copa Sudamericana. “La verdad que no recuerdo mucho”, contestó y se volvió viral.



Porque le hicieron una entrevista sobre el partido y no se acuerda de nada el pelotudo. pic.twitter.com/fHFyKkQs3I — ¿Por qué es tendencia? (@SanmaTendencia) April 2, 2022

Horas más tarde, este mismo sábado, Racing Club quiso dar claridad como club por la curiosa y comentada entrevista a Sigali y sus declaraciones.



En un video en el que aparece el jugador, se entiende todo: “La entrevista que me realizaron al final del partido fue una acción realizada entre Racing y la Fundación A.L.M.A.. La falla en la memoria a corto plazo es uno de los primeros y más comunes síntomas del Alzheimer, ya que la detección temprana de esta enfermedad ayuda a tener un mejor tratamiento y mejor calidad de vida”, explicó Sigali.



Original campaña.