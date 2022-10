¿Qué le hace falta al jugador colombiano? Carlos Valdés tiene la clave

Hoy en día, la expansión de jugadores colombianos en el exterior ha sido enorme. Muchos dan de qué hablar con su humildad y su forma de jugar, pero para mantenerse constantes en el ritmo tienen que cumplir varios aspectos. El gran ejemplo en estos momentos es el de Edwin Cardona, talento no le sobra al volante de armado colombiano, y ya lo ha mostrado en Selección Colombia, México y en Boca Juniors, pero el semblante en Racing ha sido completamente lo opuesto.

Para nadie es un secreto que el jugador de fútbol tiene que pensar no solo en la intensidad y en el juego, sino que también deben tener cabeza para pensar en el mejor escenario posible, si hay una convocatoria y no está en óptimas condiciones, no tomarla, o también hay enésimas de temas psicológicos que pueden mermar la actuación de un jugador. Uno de esos casos es el de Cristiano Ronaldo, quien ahora aqueja que sufre de depresión ante las críticas que lo persiguen.



En el caso de Edwin Cardona, un compañero lo escudó manteniendo que la gente no sabe por lo que está pasando. Hay montones de temas psicológicos que eso solo lo conocen los mismos jugadores, y es por eso por lo que cada timonel debe tener un psicólogo deportivo especializado en estos temas.



Edwin Cardona fue un serio protagonista en el programa ESPN FShow. Las críticas no han cesado en el colombiano, ni siquiera por un golazo que marcó en anteriores jornadas, pues mencionan que tiene pocas horas en Racing Club de Avellaneda, donde ha disputado 22 partidos, 871 minutos y dos anotaciones en la presente temporada.



Durante el análisis sobre el momento que está viviendo Edwin Cardona en Argentina, Carlos Valdés dijo qué le hace falta al futbolista colombiano, “creo que el jugador colombiano es bueno, muy talentoso, pero no marca la diferencia a nivel internacional cuando salimos a competir en la élite porque nos falta mucho más trabajo mental, si se quiere el deseo de competencia y muchas cosas”. Sus compañeros, Daniel Angulo y Nicole Regnier le interrumpieron comentando que son temas de la formación.



Sumado a ello, Carlos Valdés mantuvo, “es un tema largo, y en algunos programas lo mencionamos que son temas que tienen que ver con formatos de competencia, la tradición futbolística del sur, Uruguay y Argentina”. Daniel Angulo volvió a interrumpir para preguntarle a Carlos Orduz qué es lo que sucede en otros deportes, por ejemplo, con Egan Bernal que resurgió tras la lesión, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, “puede ser que el ciclista crezca en una situación distinta a la que crece el futbolista. Tenemos mucho talento, fíjese en Catherine Ibargüen, Mariana Pajón, la mentalidad que sí tienen muchos colombianos no la vemos mucho en el fútbol”.



Carlos Orduz mencionó que el futbolista no tiene esa formación que sí tienen otros deportistas, y que es otra mentalidad, una con el deseo de salir victoriosos, “es una mentalidad ganadora, es una mentalidad desde la formación. Ellos se vienen en las divisiones menores pensando, tengo que triunfar, tengo que salir adelante, tengo que sacar adelante a mi familia, tengo que asegurar mi futuro y comienzan en el club colombiano en el que estén, sea aficionado o donde estén, ahí empiezan a formarse y a triunfar”. Así las cosas, falta no solo una buena orientación psicológica, sino que también formarlos desde temprano. Tener esas ganas de ganar.