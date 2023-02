Richarlison y Payet tienen duro rival por el Puskas: goles finalistas

El polaco Marcin Oleksy, que tiene amputada la pierna izquierda, es uno de los tres finalistas del premio Puskas 2022, con el que la FIFA reconoce al mejor gol del año, junto con el brasileño Richarlison y el francés Dimitri Payet.



Oleksy anotó el pasado 6 de noviembre uno de los goles del año al finalizar con una espectacular tijera en el encuentro de la Liga polaca de amputados entre el Warta Poznan, conjunto en el que miita Oleksy, y el Stal Rzeszow.



"Mi compañero Dawid -Novak- hizo el pase. Cuando vi que se acercaba al balón, supe que venía hacia mí. Conecté muy limpiamente. Fue puro. Cuando le pegué, seguí el balón con la mirada y vi cómo entraba por la escuadra. Siempre quise marcar un gol bonito. Después del gol, me sentí muy orgulloso. Me puse de pie, saqué pecho. Estaba tan, tan feliz", señaló Oleksy.



El jugador polaco competirá por el premio Puskas con el brasileño Richarlison, que figura entre los candidatos gracias al espectacular gol de volea que firmó ante Serbia en el pasado Mundial de Catar y que ya le valió al brasileño el premio al gol del torneo de la Copa del Mundo de Catar 2022.



Completa la nómina de finalistas el jugador francés del Olympique de Marsella, Dimitri Payet, gracias al sensacional tanto desde fuera del área que logró el pasado mes de abril en el encuentro de cuartos de final de la Liga Conferencia entre el conjunto francés y PAOK de Salónica griego.



El ganador del premio Puskas se conocerá durante la gala The Best que se celebrará el próximo 27 de febrero en París.



Vea los goles finalistas al Puskas



