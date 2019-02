PSG pirata: transmitió la Champions por Facebook, sin tener derechos

Pese a que la victoria de PSG frente a Manchester United (0-2), en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, significó una alegría para el equipo parisino, ahora el club estaría en problemas luego de permitir a sus hinchas, residentes en Francia, seguir el partido en directo a través de su página de Facebook, sin tener derechos de retransmisión.

La situación, que tuvo una gran acogida para los fanáticos, pues casi un millón y medio de personas se conectó al streaming, terminó siendo un problema en la medida en que RMC Sport, canal dueño de los derechos de televisación de la Champions en Francia, interpondría una demanda bastante alta contra el club, según el diario Le Parisien.



Y aunque desde la institución gala aseguran que todo se debió a un error de bloqueo de geolocalización, como quedó comprobado teniendo en cuenta que la transmisión fue en portugués y que en Brasil sí hay derechos para usar Facebook Watch en la transmisión de estos partidos, la programadora no parece entender esta situación que, aseguran, les salió bastante costosa.



RMC es un canal de suscripción que pagó cerca de 350 millones de euros por la televisación de la Champions de este año y aunque no se tiene claro cuál será el monto de la demanda que interpondrán, lo que sí está claro es que el clic no realizado por el área de PSG encargada de bloquear la señal en algunos países , puede salirle bastante costoso.