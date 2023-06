¡Agéndese! Estos son los partidos más relevantes de esta semana

En la semana entre el 19 y el 23 de junio se jugarán varios partidos de gran importancia. Atlético Nacional y Millonarios disputarán el partido de ida de la final de la Liga BetPlay, mientras tanto, seleccionados europeos jugarán en eliminatorias para la Eurocopa de 2024. Selecciones de Conmebol, por su parte, continuarán su preparación para las próximas Eliminatorias Sudamericanas con encuentros amistosos.

Aquí, un repaso de los partidos recomendados con horarios para Colombia:



Lunes 19 de junio:



7:30 a.m.: Indonesia vs Argentina (partido amistoso)

​11:00 a.m.: Finlandia vs San Marino (Eliminatorias Eurocopa)

11:00 a.m.: Ucrania vs Malta (Eliminatorias Eurocopa)

1:45 p.m.: Francia vs Grecia (Eliminatorias Eurocopa)

1:45 p.m.: Inglaterra vs Macedonia del Norte (Eliminatorias Eurocopa)

1:45 p.m.: Turquía vs Gales (Eliminatorias Eurocopa)



Martes 20 de junio:



​1:45 p.m.: Alemania vs Colombia (partido amistoso)

1:45 p.m.: Islandia vs Portugal (Eliminatorias Eurocopa)

1:45 p.m.: Noruega vs Chipre (Eliminatorias Eurocopa)

1:45 p.m.: Austria vs Suecia (Eliminatorias Eurocopa)



Miércoles 21 de junio:



5:00 p.m.: Estudiantes vs San Lorenzo (Liga Profesional Argentina)

6:00 p.m.: Santos vs Corinthians (Serie A de Brasil)

7:30 p.m.: Tigre vs Vélez (Liga Profesional Argentina)

7:30 p.m.: Fluminense vs Atlético Mineiro (Serie A de Brasil)

Jueves 22 de junio:



4:00 p.m.: Racing vs Barracas Central (Liga Profesional Argentina)

​5:45 p.m.: River Plate vs Instituto (Liga Profesional Argentina)

7:45 p.m.: Godoy cruz vs Boca Juniors (Liga Profesional Argentina)



Viernes 23 de junio:



5:00 p.m.: Huracán vs Newell's (Liga Profesional Argentina)

7:30 p.m.: Argentinos Juniors vs Defensa y Justicia (Liga Profesional Argentina)

8:00 p.m.: Llaneros FC vs Patriotas (Final Torneo BetPlay)