Programa de farándula crea duda: menciona a ex arquero Óscar Córdoba

Hoy en día es un reconocido conferencista y panelista, después de escribir una historia de éxito como arquero de varios clubes y Selección Colombia.

Por eso su imagen, en un sitio público, definitivamente no pasa desapercibida. Fue así como el programa de farándula Lo sé todo Colombia, de Canal Uno, vinculó a Óscar Córdoba en lo que al parecer es una discoteca, con una mujer que no sería su esposa.

En la imagen se ve un hombre bailando animadamente y, según se dijo en el citado programa, en actitud demasiado cariñosa. ¿Quién es? Asegura el programa que es el ex futbolista aunque las imágenes son difusas. No se explicó quién es su pareja, solo se ve que usa un vestido negro.

FUTBOLRED consultó al ex arquero, quien no se refirió al tema. Está en duda la veracidad de las imágenes y no se descartan posibles acciones legales.