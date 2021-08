¿Qué les pasa a los islandeses? Escándalo por posible agresión sexual

Como una bola de nieve ha ido creciendo un Islandia un escándalo que, en las ultimas horas, le costó la cabeza al presidente de la Federación de Fútbol de ese país.

El caso se está desarrollando desde el pasado viernes, cuando Thórhildur Gyda Arnarsdóttir, de 25 años, aseguró en la televisión pública RUV que fue víctima de acoso y violencia sexual por parte de un jugador de la selección mayor, durante una fiesta a la que fue invitada, en el año 2017.



De hecho, según su testimonio, hubo una segunda mujer que denunció al jugador en aquella misma noche, en la que habría hasta seis jugadores implicados en hechos de abusos en la mencionada reunión.



¿Por qué hasta ahora, cuatro años después se habla del tema? Porque la Federación Islandesa decidió no darle más vuelo al tema hasta que empezó el juicio formal, en el cual se presentó como parte de la defensa del acusado. Esa es la razón por la cual este lunes, el presidente de la Federación Islandesa de Fútbol (KSI), Gudni Bergsson, renunció a su cargo.



Según Arnarsdóttir, un abogado, que dijo ser representante de la Federación, le ofreció dinero para desistir de su denuncia.



Aunque la identidad del presunto agresor no se confirmó, varios medios islandeses apuntaron al internacional Kolbeinn Sigthorsson, exjugador de Ajax, Nantes, y hoy del Goteborg de Suecia. Una posible señal es que el jugador, quien estuvo convocado para los duelos contra Rumania, Macedonia del Norte y Alemania, por las Eliminatorias a Catar 2022, no estará disponible.



Vale recordar que otro islandés. Sigurdsson, del Everton, lleva semanas ausente del club, aparentemente por su sospechas de estar involucrado en otro escándalo de índole sexual.