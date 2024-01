Linda Caicedo va por el The Best: así podrá seguir la gala EN VIVO

Este lunes 15 de enero, la FIFA tendrá en Londres la gala de premiación del The Best, galardones que se entregarán a los y las mejores futbolistas del mundo en el 2023.





En Colombia, todas las miradas están puestas en la joya colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo, quien está entre las tres finalistas a la mejor jugadora del mundo, compitiendo con estrellas como Aitana Bonmatí, principal favorita tras ser campeona del mundo con España y de ser la reciente ganadora del Balón de Oro, mientras que el podio lo cierra la también española Jennifer Hermoso, quien también alzó la Copa del Mundo en Australia.



De igual manera, la categoría masculina también se toma el gran cubrimiento y es que dentro de los finalistas se encuentra Lionel Messi, candidato número uno para llevarse el galardón, pero al frente tendrá a Erling Haaland, de bestial temporada con Manchester City, equipo con el que ganó la Premier, Champions League y Mundial de Clubes, mientras que el que cierra el listado es el siempre protagonista Kylian Mbappé, quien quiere dar la sorpresa al derrotar al argentino y noruego.



Otra de las categorías a premiar y de las que siempre llaman la atención, es el galardón al mejor entrenador del mundo en masculino y femenino.



Para esta edición, el español Pep Guardiola entra como el gran favorito a llevarse ese premio The Best y competirá junto a Simone Inzaghi y Luciano Spalletti. Además, en la rama femenina, aparece Jonatan Giráldez, Emma Hayes y Sarina Wiegman.



¿Qué otras categorías se premiarán en el The Best?



En total serán nueve categorías a premiar y a las anteriores mencionadas, se le suman también la de mejor portero y portera, el Puskás al mejor gol, Fair Play y al mejor aficionado del mundo.



¿Cómo seguir en vivo gala de premiación de The Best?



Día: lunes 15 de enero 2024

Hora: 2:30 p.m. de Colombia

TV: FIFA+ de manera gratuita y DSports