Premios Laureaus: Messi y Argentina lideran el listado de nominados

Este lunes se confirmaron los nominados a los Premios Laureaus 2023 y en el listado figuran los nombres y equipos más importantes que hicieron historia durante el año pasado.



Lionel Messi y la Selección Argentina lideran los listados de deportista del año y equipo del año y en donde tendrán que competir con los nombres más importantes del deporte.



En el caso del jugador del PSG deberá luchar por el galardón contra su compañero en el cuadro parisino, Kylian Mbappé y otras grandes figuras mundiales como Rafael Nadal, Stephen Curry, Max Verstappen, Mondo Duplantis entre otros.

Por su parte, Argentina encabeza el listado del equipo del año por su triunfo en el Mundial de Catar 2022 y donde peleará contra equipos como Real Madrid, la selección femenina de Inglaterra, la selección masculina de rugby de Francia, los Golden State Warriors y el equipo Red Bull de Fórmula 1.



De igual manera, la organización de los Laureaus aseguró que la elección de los ganadores será por parte de las 71 mayores leyendas del deporte.



Lista completa de nominados a los Laureaus



Deportista del año masculino



Stephen Curry - Baloncesto



Kylian Mbappé - Fútbol



Mondo Duplantis – Atletismo



Lionel Messi - Fútbol



Rafael Nadal – Tenis



Max Verstappen – Automovilismo



Deportista del año femenino



Shelly-Ann Fraser – Atletismo



Katie Ledecky - Natación



Sydney McLaughlin – Atletismo



Alexia Putellas - Fútbol



Mikaela Shiffrin - Esquí alpino



Iga Swiatek – Tenis



Equipo del año



Selección Argentina de Fútbol



Selección Femenina de Fútbol de Inglaterra



Selección Masculina de Rugby de Francia



Golden State Warriors



Red Bull Racing



Real Madrid



Revelación del año



Carlos Alcaraz – Tenis



Tobi Amusan – Atletismo



Nathan Chen – Patinaje artístico



Selección masculina de Marruecos - Fútbol



Elena Rybakina – Tenis



Scottie Sheffler – Golf



Regreso del año



Francesco Bagnaia – Motociclismo



Christian Eriksen - Fútbol



Jakob Ingebrigtsen – Atletismo



Klay Thompson – Baloncesto



Annemiek van Vleuten – Ciclismo



Tiger Woods – Golf



Mejor para atleta del año



Diede de Groot – Tenis en silla de ruedas



Catherine Debrunner – Para Atletismo



Declan Farmer – Hockey sobre Hielo



Cameron Leslie – Para Natación y Rugby en Silla de Ruedas



Oksana Masters – Para Esquí de fondo



Jesper Saltvik – Para Esquí alpino



Mejor deportista extremo del año



Justine Dupont – Surf de olas grandes



Stephanie Gilmore – Surf



Eileen Gu - Esquí de estilo libre



Chloe Kim – Snowboard



Rayssa Leal – Patinaje



Filipe Toledo – Surf



Mejor acción benéfica del año



Boxgirls (Kenia) Boxeo: Programa para empoderar a las mujeres en este deporte.



High Five (Alemania): ayuda a niños inmigrantes y huérfanos a integrarse en nuevas comunidades.



Made For More (Sudáfrica): hacer que el deporte sea inclusivo para las personas con discapacidad.



Slum Soccer (India): apoyo a los jóvenes sin hogar a través del deporte, en especial el fútbol y la educación.



TeamUp (mundial): los niños afectados por guerras o conflictos mejoran su bienestar mediante la actividad física con un programa desarrollado por War Child, Save the Children y UNICEF Países Bajos.