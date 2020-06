EL infiel Walker, muy romántico: Esta fue su propuesta de matrimonio

¿Recuerdan aquel escándalo que se armó cuando la esposa de Kyle Walker blanqueó su infidelidad con la modelo Lauryn Goodman, quien además tuvo un hijo con él? Pues parece que el amor lo pudo todo y ahora la pareja se dará una nueva oportunidad.

Según informa el diario The Sun, el itnernacional inglés le propuso matrimonio a su ex, Annie Kilner, madre de sus tres hijos mayores.



Y para garantizar una respuesta positiva, el jugador, de 30 años, preparó un romántico escenario, con rosas en los pasillos y un enorme corazón floral de rosas blancas, pétalos dispersos y velas.



Dice el diario The Sun que cuando ella apareció, él cayó sobre una rodilla y le pidió que le permitiera volver a su lado "para siempre".

Kyle Walker y Annie Foto: Tomado de www.thesun.com.uk



La respuesta en efecto fue positiva y la pareja, que ya tiene 11 años de convivencia, daría un paso más en su agitada relación, marcada por la excéntrica vida del jugador.



Al parecer, Annie, quien dijo en la entrevista de hace unos días que aun amaba al padre de sus hijos, podrá superar el escándalo con la modelo Laura Brown, quien le confesó que había tenido varios encuentros sexuales con el futbolista, incluso uno en su lujoso Bentley; el enorme lío de la fiesta con prostitutas que armó el díscolo Kyle durante la cuarentena o el último romance con la influenciadora Goodman, que acabó en el nacimiento de un niño en abril.



Según The Sun, Annie describió los últimos 18 meses como "lo peor de su vida", pero perdonar al inquieto Kyle "por el bien de sus tres hijos".