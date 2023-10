Solo por un abrazo: Irán pide condena a latigazos a Cristiano Ronaldo

Generalmente las más radicales culturas no esperan que entiendan o que imiten sus normas, pero sí que las respeten. Y eso es lo que exigen ahora en Irán los más ortodoxos, en contra de Cristiano Ronaldo.

El asunto tiene que ver con la mediática visita del portugués al país, el pasado 18 de septiembre, para el partido entre El Al-Nassr y Persépolis por la Champions League Asiática, el primer juego de un club saudita en Irán desde 2016.



En medio del enorme caos que generó el estelar futbolista, hubo un momento en que la artista iraní Fatemeh Hamami, quien padece de parálisis corporal del 85 por ciento, le ofrece unas pinturas que ha hecho de él y le pide posar en una foto a su lado. ´l accedió con gentileza e inclusive le dio un abrazo. Ese fue 'el error'.



Según informaron medios como según informaron los medios italianos 'Il Corriere dello Sport' y el canal 'TgLA7', el jugador fue condenado a 99 latigazos por el presunto delito de adulterio.

Cristiano Ronaldo ha sido condenado a 99 latigazos por la justicia de Irán “por abrazar a una mujer soltera” lo cual es considerado adulterio en Irán.



Cristiano abrazó a la pintora iraní, Fátima Hamami, como agradecimiento por regalarle un cuadro.

El abrazo y el posterior beso en la frente son actos castigados en el código penal iraní, pues interpretan que, al no estar casados, se configura un adulterio. No se permiten esos gestos cariñosos en público entre personas que no son pareja.

No hay una respuesta oficial del portugués pero la situación evidencia el cuidado que deben tener las estrellas cuando visitan países con culturas tan distintas a las suyas.