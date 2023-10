Daniela Ospina y su separación con James Rodríguez: ‘Malas decisiones’

¿Por qué se separaron Daniela Ospina y James Rodríguez? Esa es la pregunta que muchos se hicieron desde aquel julio de 2017, cuando la pareja anunció el fin de su matrimonio, que empezó en 2010.



Muchas cosas se dijeron sobre las razones del rompimiento entre la empresaria (hermana de David Ospina) y el futbolista colombiano.



Sin embargo, la propia Daniela confesó los motivos de la separación con James. En una reciente entrevista con el creador de contenido, Jorge Serratos, en su programa ‘SINERGÉTICOS’, Ospina habló de lo que significó casarse y unir su vida a una persona con tan solo 18 años de edad.



“Me casé a los 18 años, me fui a vivir a otro país (Argentina) y fue un cambio muy radical en mi vida (...) Casarse a los 18 años es un gran reto, no puedo decir si me fue bien o mal, pues cada quien tiene su punto de vista diferente. En su momento fue algo muy mágico y muy bonito, fue una decisión muy linda, pero tras el matrimonio vienen muchas cosas, la madurez, las cosas que faltan por vivir”, contó Daniela.



“Soy muy agradecida. Yo no puedo decir que me fue mal, porque tengo a mi hija (Salomé), mi chiquita que siempre está conmigo, entonces no puedo decir que fue un mal matrimonio o que me fue mal”, añadió Ospina, quien tuvo 7 años de relación con James Rodríguez.



Incluso, Daniela (30 años), confesó lo duro que le dio la exposición en medios de comunicación en 2014, cuando su entonces pareja llegó al Real Madrid como el goleador del Mundial de Brasil.



“Tuve un momento de mucha inmadurez y sufría por lo que decía la prensa. En su momento la pasé muy mal. Cuando pasó al Real Madrid, fue una ola de malos comentarios. Eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué y no lo sabes manejar. Porque de repente la vida te cambia y te cambia para positivo, pero tienes que cargar con muchas cosas que mentalmente no era lo que yo esperaba”, comento.



Daniela habló de los motivos de su separación con James: “Yo creo fue por malas decisiones, creo que si tú como familia, o como pareja, no estás así aferrado y fuerte, va a ser muy complicado porque cada quien va a coger por su lado a intentar a sobrevivir. Y yo creo que fue un poco lo que pasó; cada quien se fue yendo hacia su lado y quizás en algún momento los dos nos sentimos solos”.



“Por el amor que le tenemos a nuestra hija, quedamos de muy buenos amigos en ese momento, aún seguimos, pero fue como una decisión muy madura, pensando en el bienestar de ella y de los dos; él tenía 26 años y yo 25″, añadió.



Sin embargo, dice que por respeto a su hija y la relación que tiene con el padre de su primogénita no ha dado ni ‘hablará más de la cuenta’ ya que, el bienestar emocional de Salomé Rodríguez es su prioridad.



“Aunque nuestra separación fue una decisión muy madura en medio de tanta inmadurez, fue la mejor decisión, ya que quedamos como muy buenos amigos, por el bienestar de nuestra hija y el bienestar de los dos, el de él y el mío”, continuó explicando Ospina.



“La relación de nosotros siempre fue tan bonita, que siempre fue muy amigable, o sea, tuvimos una relación de risas y de amigos, como una relación de ‘parceros’, eso parecía un juego de niños, cuando nos tocó tomar la decisión de separarnos lo único en que pensamos fue en nuestra hija, y además queda el agradecimiento de lo que habíamos logrado juntos”, agregó.