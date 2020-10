¿Por qué los futbolistas prefieren prostitutas? Fuerte confesión

Uno de los más prometedores, polémicos y talentos perdidos que tuvo el Arsenal de Inglaterra, sigue dando de qué hablar. El danés Nicklas Bendtner, confesó por qué él, y muchos jugadores de la Premier League, prefieren tener relaciones con prostitutas y no con mujeres que no ejerzan ese oficio.



“Todo el mundo conoce a alguien que lo ha hecho. Es menos arriesgado que ligar con chicas de la ciudad”, confesó el atacante en el libro autobiográfico que lanzó, y cuyo aparte fue replicado por el diario ‘The Sun’.



Según el futbolista, que ahora juega en el Tarnby FF de la Cuarta División de Dinamarca, los futbolistas son comúnmente extorsionados y chantajeados por mujeres de las ciudades, o ‘civiles’.



“Ellos simplemente han sido cazados, con las manos en la masa y los pantalones abajo. Créeme, todo el mundo en mi industria ha escuchado de alguien que ha pasado por eso, especialmente en Inglaterra”, explicó Bendtner, así como habló del riesgo que sufren en las redes sociales: “Conozco tantas historias sobre extorsión a través de las redes sociales. Estamos hablando de buscadoras de oro en la escena de la vida nocturna, que están dispuestas a todo y luego te toman una foto durmiendo... Con esas fotos como su carta de presentación, pueden exigir cosas para que mantengan su boca cerrada. Y lo hacen”.



Finalmente, Bendtner contó una de las anécdotas que le sucedieron: “Una chica con la que estuve me dijo que la dejé embarazada y que había un precio por su silencio. Significa que me tienes que pagar unos senos nuevos. Quiero que me las arreglen”, y dijo que terminó pagándole “por su visita al cirujano plástico”.