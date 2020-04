Por primera vez, Michael Ortega celebra solito: ¡Happy Birthday to me!

Michael Ortega es sinónimo de alegría, fiesta y celebraciones a todo dar. Pero ni él escapa al efecto del coronavirus covid-19, que obliga a un aislamiento total.

El futbolista celebra este 6 de abril su cumpleaños número 29 y lo ahce en completa soledad, tal como lo explica en sus redes sociales.



"Hoy doy gracias a Dios por darme la oportunidad de cumplir un año más de vida 🎂🥳❤️. Tal vez no en la circunstancias que quisiera pero aquí estoy... vivo, lleno de fe, de voluntad y de toda la buena energía para enfrentar lo que sea con la mejor actitud", dijo en su cuenta de Instagram.



"Hoy es mi cumpleaños y desde la distancia haré de este día el más especial de todos para mi. Sé que mis hijos, mi familia y mis amigos están conmigo y me siento cerca de ellos... así que a celebrar !!!", añadió desde Chipre, a donde llegó el año pasado para reforzar al A. C Omonia Nicosia.

Ni modo, muy a su pesar, de festejar rodeado de hermosas mujeres y en ruidosas parrandas, todo por cuenta de la pandemia.



El año 2021 serán 30 y entonces, si tiene suerte, vendrá su revancha...