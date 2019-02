Por comentarios sexistas la RAI suspendió a uno de sus comentaristas

Por decir al aire que las mujeres no están capacitadas para hablar de táctica de fútbol la Radio Televisión Italiana decidió suspender por dos semanas a Fulvio Collovati uno de sus comentaristas estrella, que cubre la Serie A y así lo hizo saber en un comunicado publicado este martes: "La RAI ha suspendido a Fulvio Collovati de toda actividad en televisión y radio hasta el sábado 9 de marzo".

El hecho ocurrió el pasado domingo, en el programa “Quelli che il calcio” en el que se comenta la jornada del fútbol italiano. Allí Collovati dijo con términos muy despectivos que una mujer no estaba capacitada para hablar de táctica "Cuando escucho a una mujer hablar de táctica se me revuelve el estómago. No me cabe en la cabeza. Si habla sólo del partido, de lo que ha pasado, está bien. Pero no puede hablar de táctica porque una mujer no lo comprende como un hombre", declaró.



Esto generó de inmediato numerosas críticas por parte de mujeres implicadas en el fútbol, como por ejemplo Patrizia Panico, la mejor jugadora italiana de la historia, que actualmente entrena a la selección italiana masculina Sub-15: "Yo le invitaría encantada a hablar de táctica, para ver quién sabe más. Es una pena que sea alguien que ha jugado al fútbol al más alto nivel quien diga este tipo de cosas".