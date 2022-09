A Hazard lo toman infraganti: ¿Qué dirá Real Madrid de su actitud?

Es muy curioso que Eden Hazard pida segundas oportunidades en el Real Madrid, cuando la actitud del jugador de Bélgica no es la apropiada, no rinde en el campo de juego, y desperdicia las chances escasas que Carlo Ancelotti le da. El capitán de los 'Belgian Red Devils' será seguramente una pieza importante para Roberto Martínez en el Mundial, pero sí debe cambiar su actitud afuera de la cancha.



Parece mentira ver a Eden Hazard en la celebración de los títulos conseguidos la temporada pasada con el Real Madrid manteniendo que de alguna forma se iba a reivindicar, pero lejos de eso ha estado el camino del ex Chelsea. Carlo Ancelotti le ha dado pocas opciones en cancha, y aunque reemplazó bien a Karim Benzema en Champions, no volvió a descrestar.

Eden Hazard no tiene problema alguno. Pues sabe que así se gane las críticas que se llevó cuando despilfarró una pena máxima contra Celta de Vigo de españoles y también de medios locales en Bélgica, será convocado por Roberto Martínez, y le darán el brazalete de capitán. Eso no tiene duda, y más cuando lo convocan sin ritmo para la Uefa Nations League.



Contra Países Bajos y Gales, Eden Hazard fue inicialista, pero por su estado físico, no completó los 90 minutos. Las lesiones, una mala temporada y la falta de regularidad no le permitieron acabar los dos partidos de la Liga de Naciones Europea.

Cuando culminaron las dos fechas de la Liga de Naciones que dejó una derrota y una victoria para Eden Hazard y Bélgica, el jugador fue captado con una irresponsabilidad de un jugador que quiere renacer con Real Madrid y con su país. La indisciplina se evidenció cuando lo cazaron en una discoteca con una mujer que no es su esposa, y con alcohol.



De momento, ni la esposa de Eden Hazard, ni tampoco el mismo futbolista, ni Roberto Martínez ni tampoco el Real Madrid se han pronunciado al respecto. Las redes sociales también aparecieron recriminando su actitud, pues un tuitero escribió, "Eden Hazard disfrutando sus días libres merecidísimos , por sus grandes actuaciones con Bélgica y Real Madrid", y prueba de ello, el video del belga en la discoteca.