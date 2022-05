La relación entre ‘Chicho’ Arango y Macalister Silva: de mal en peor

De amigos a tener grandes diferencias que les costaron la relación. Sin duda alguna, Colombia siempre ha sido un país en donde las hinchadas tienen un gran aporte en la construcción de amistades, pero parecía impensado que también fuera vital en un club de fútbol. Una nación en donde hasta matan por diversas camisetas de equipos del balompié, y ahora se forjó un nuevo capítulo en las rivalidades.

Cristian Arango compartió vestuarios con un ídolo e insignia de Millonarios como David Macalister Silva. Una amistad entre ambos por su compañerismo y su labor dentro del terreno de juego, pero que acabó mal tras la salida del ‘Chicho’ Arango de los embajadores.

Con grandes participaciones en Millonarios, Cristian Arango se despidió de su etapa en Colombia para cumplir su sueño de salir del país. Mucho cariño le tiene la afición blanquiazul a Arango, y el jugador también ha mantenido ese amor por la institución. Sin embargo, al partir a Estados Unidos, ‘Chicho’ se confesó como hincha de Atlético Nacional.

Dicha revelación de Cristian Arango significó la ruptura de amistad con David Macalister Silva, bogotano, e hincha a morir de Millonarios. De acuerdo con una entrevista realizada por Gol Caracol al antioqueño, no se han vuelto a hablar desde su salida a la MLS.

En primer lugar, el portal le preguntó si ha tenido la oportunidad de ver a Millonarios a lo que Cristian Arango contestó, ‘sí, tengo grandes amigos allá, los aprecio mucho y siempre los voy a apoyar. Yo veo mucho fútbol colombiano, así que siempre que puedo los miro’.

Adicionalmente, dio su opinión sobre el juego del club, ‘muy bien, el profe Alberto Gamero es un excelente técnico que sabe lo que hace, ha potencializado mucho al grupo y a los chicos jóvenes del club. Creo que van por buen camino’.

Cristian Arango mantuvo que tras esos testimonios en donde reveló que es seguidor de Atlético Nacional, no se ha vuelto a hablar con el capitán de Millonarios, ‘tenemos diferencias frente a lo que pasó por decir que soy hincha de Nacional. No volvimos a hablar desde entonces, pero es respetable lo que él piense y le haya parecido. A muchos hinchas no les gustó, pero no puedo mentirle a la gente. No volví a hablar con él, pero sí con la mayoría de las personas con las que tuve de compañeros’.