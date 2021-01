Lo que se sabe del 'Neymarpalooza': modelos blanquean polémica fiesta

Casualidades ocurren cualquier día y en cualquier lugar: en Río de Janeiro, por ejemplo, quiso el destino que se encontraran decenas de despampanantes modelos, provenientes de distintos lugares del mundo, para despedir el difícil año 2020, justo donde Neymar y un 'cercano círculo' de amigos pasó las fiestas de fin de año.

Al menos eso es lo que dijo el brasileño después de que la firma organizadora del evento y las mismísimas invitadas filtraran detalles de su presencia en sueño brasileño, a donde llegaron en vuelos privados, pagados por quién sabe quién, pues los abogados del futbolista llamaron a varios medios a decir que su cliente no tiene nada que ver con eso.



Lo concreto es que la fastuosa fiesta, que en Brasil se denominó 'Neymarpalooza', sí ocurrió y que, como estaba prohibido grabar o tomar fotos, hoy las pruebas no existen.



La mansión alquilada de 9 millones de euros de Neymar en Río ha sido citada como sede del evento, o al menos allí habrían llegado decenas de esculturales damas, una de las cuales escribió: "Vayamos en jet para terminar el año con glamour". De hecho, la compañía organizadora salió a aclarar: “Agencia Fabrica aclara que es la creadora y productora del evento de Nochevieja en la región de la Costa Verde, en el Estado de Río de Janeiro, que recibirá aproximadamente a 150 personas".



Se sabe que las modelos Kiki Passo, Michelle Nevius y Jessica Bartlett volaron desde Miami, supuestamente invitadas por el delantero brasileño de 28 años y sus amigos a través de Instagram Direct. Ellas no ocultaron su felicidad por estar en el país:





Pidiendo ayuda con traductor de portugués y celebrando volver a Brasil posaron las invitadas:





Otra de las invitadas, Michelle Nevius:





Pero no fueron solo extranjeras sino también brasileñas las invitadas: la influenciadora Ana Liz Bittencourt posó con una manilla que sería obligatoria para los invitados al evento.



Otras como Camila Remedy y Fernanda Brum llegaron a su mansión el lunes en un jet privado desde Porto Alegre, según la prensa local.

Pero no, nada tenían que ver con Neymar y su reunión con amigos y hasta su ex y madre de su hijo, en una de sus lujosas propiedades en Río. Todo muy accidental...