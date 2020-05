Pochettino: el técnico sin equipo que tienta a más de uno en Europa

Desde su casa en Londres y lejos de preocuparse por los entrenamientos de sus jugadores en medio de la emergencia sanitaria, Mauricio Pochettino, es uno de los técnicos más deseados en Europa, su pasado exitoso con el Tottenham certifica la buena labor de uno de los jugadores destacados del famoso Newell's Old Boys de Marcelo Bielsa en la década de los 90.

Mauricio Pochettino empezó a ser reconocido en el fútbol tras su paso por Newell's en 1991, el defensor se consagró campeón como jugador con el club rosarino en aquella temporada, alcanzando la final de la Copa Libertadores en el siguiente año. De allí pasó al Espanyol en dónde además de ser apodado como el ‘Sheriff de Murphy', se coronó campeón de la Copa del Rey en dos ocasiones, año 2000 y 2006.

La historia entre Pochettino y el RCD Espanyol siguió muchos años, si bien el argentino terminó su carrera como futbolista en el 2006, su vínculo con el equipo catalán siguió, pues allí se formó como director técnico y posteriormente también haría su debut. Después de asumir su primer reto como técnico, el ‘Sheriff' logró salvar del descenso al conjunto catalán, causando una renovación inmediata para la siguiente temporada.

Pochettino iniciaría su hazaña en Inglaterra tras tomar el mando del Southampton, equipo al que también salvó del descenso y en la temporada del 2013 lo puso en los primeros lugares de la Premier League, causando gran sensación en las directivas del Tottenham, cuyos directivos lo ficharían en mayo del 2014.



Desde el 2014, Pochettino empezó su más grande y exitoso proyecto, ya radicado con su esposa e hijos en Londres, el argentino encontró en Tottenham el club para triunfar, y a pesar que no logró ningún título, puso a los Spurs en la élite del fútbol mundial. Llegar a la final contra el Liverpool por la Champions es quizás uno de sus más grandes logros.

Tras la derrota en la final frente al equipo de Kloop, Pochettino comienza la próxima temporada (2019-2020) con un rendimiento bastante bajo, hecho que ocasionó su despido, siendo reemplazado por José Mourinho, técnico exmadridista al que siempre admiró.



Desde aquel noviembre de 2019, Maurcio Pochettino no entrena ningún equipo y es hoy en día uno de los técnico que a pesar de no tener títulos en su hoja de vida tienta a mas de un club en Europa. Newcastle parece ser su prioridad pero no es el único, tiene varias ofertas y las puertas están abiertas, afirmó en días pasado, pero el entrenador con pasado en España no dudaría en regresar a la madre tierra, pues ante una negativa al Barcelona por su pasado con Espanyol, el entrenador sueña con dirigir al otro grande de España, el Real Madrid.