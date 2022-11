¡Qué desocupe! Miden distancia entre Messi y Canelo para evitar cruce

Lionel Messi es objetivo del boxeador Saúl Canelo. No es una impresión ni una interpretación: es una amenaza que consta en las redes sociales.

El boxeador mexicano, ofendido por un golpe accidental de Messi en el camerino tras la victoria 2-0 contra México, no dejó lugar a dudas: “que le pida a Dios que no me lo encuentre”.



¿Y ahora, quién podrá ayudarle al 10? ¡La tecnología! Expertos crearon la plataforma Messimetral, una especie de calculadora de distancia entre el 10 argentino y el amenazante mexicano, sobre sus ubicaciones geográficas en tiempo real.



La idea es de la firma 20Dedos, una agencia de publicidad argentina que se especializa en armado de sitios web, estrategias de comunicación y construcción de marcas. El fin, como explicaron, es “evitar” que ambos se encuentren.



La primera proyección es segura para el zurdo: hoy están a 14.197 kilómetros. Pero el rumor de una posible llegada al Inter Miami podría complicar las cosas, pues el boxeador es asiduo visitante de ese paraíso veraniego. Ahí es cuando se pondrá a prueba la plataforma: ¡alguien tiene que ayudarle al capi!