¿Novia fugitiva? Piqué reveló por qué no está casado con Shakira

No se vistan que no van. Nadie. Ni los protagonistas, Al menos eso deja entender Gerard Piqué al ser consultado por la posibilidad de una boda con Shakira, su pareja hace once años y madre de sus dos hijos.

El defensor del FC Barcelona habló en 'The Overlap', el canal de YouTube de Gary Neville, a quien conoce de su tiempo en el Manchester United. Es un espacio en el que se habla de deportes pero también de la vida privada.



Estuve leyendo información sobre ti este fin de semana y pensé en que no estás casado. Hay un dato que dice que es como el fruto prohibido. Que ella quiere mantenerte alerta.. ¿es así?", preguntó el exfutbolista.



"No estoy casado. Es su mentalidad. Me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados", aseguraba Piqué, dejando claro que no hay planes de boda.







Piqué habló de Shakira

Piqué confesó, por ejemplo, que ninguno de los dos cocina en casa y que el colegio de los niños es su tarea: "Me levanto, llevo a los niños al colegio, tengo que estar aquí [en las instalaciones del Barça] a las 9:30 h. Comenzamos a entrenar a las 11, durante una hora y media o dos. A las 13 h comemos aquí. Y luego tengo el resto del día para dedicarlo a otras cosas. Negocios, familia... lo que sea".



¿Cuál es su destino favorito? "Bahamas, tenemos una casa allá, es ideal para desconectarse". Le gusta la banda británica Cold Play y que Dani Alves es el más divertido, con todo y que es el mayor de la plantilla. Su plato favorito es arroz con huevos fritos y tomate.