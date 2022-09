Detalles de infidelidad a Shakira enfurecen a Piqué: anuncia demandas

Cada día se ventilan en los medios de comunicación nuevos detalles de las presuntas razones que llevaron a Shakira y Gerard Piqué a anunciar su separación. Y eso es, justamente, lo que hizo que el futbolista se cansara y anunciara acciones legales para quienes filtren esas informaciones.

"Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación", dice el comunicado de los abogados del jugador del FC Barcelona que lo representan.



Aclarando que respetan el trabajo de los medios, afirman que el jugador se defenderá con todas sus armas: "en las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad".



La filtración que enfureció a Piqué



Y es que en las últimas horas se conocieron nuevos detalles de la manera como la relación empezó a desgastarse y la decisión de la cantante de seguirlo, anticipando un poco la disputa legal por la custodia de sus hijos, Milan y Sasha que está ocurriendo.



El paparazzi Jordi Martin reveló en Telecinco: “Me llegó por parte del entorno de ella que cuando llegan de Disneyworld, Piqué le pide tiempo porque estaba agobiado con las empresas y tal. Shakira le dice ‘no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos... Le propuso una terapia de pareja que él rechazó, por lo cual ella se da cuenta que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más. Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos que es la custodia de los niños”.



"Me cuentan que en esos 17 días, Shakira pone a Piqué un equipo de detectives privados que hacen un informe. Ese informe es el que va a aportar, si el tema acaba en juicio por el tema de la custodia, ese es el informe que va a proceder”, declaró.



Y ojo al detalle: “como las provocaciones vayan así, la próxima foto va a ser Clara Chía con los hijos, con Milan y Sasha. Gerard cuando va a su oficina en Kosmos (la empresa de Piqué) lleva a sus hijos, porque ellos ya conocen a Clara y hay un muy buen feeling entre los niños y ella. Esa información sí que a Shakira le hará daño”, contó.