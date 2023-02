Piden renuncia de Harold Rivera a Santa Fe: famoso hincha explotó

Harold Rivera llegó a Santa Fe en 2023 para cumplir su segundo ciclo como entrenador del equipo bogotano. Sin embargo, gran parte de la afición no le tiene fe al regreso del técnico, y la derrota con Pasto en la Liga BetPlay I-2023, detonó la furia de los hinchas.



Dos puntos de 9 posibles; tres expulsados en igual cantidad de partidos jugados; 5 goles en contra y un juego que deja muchas dudas, es el balance albirrojo en el inicio de la temporada.



Es así que un reconocido hincha de Santa Fe se le fue encima a Harold Rivera y le pidió la renuncia.



Yamid Amat, director del noticiero CM&, utilizó su espacio de las ñapas para sentar de manera formal su queja contra el entrenador Rivera. No habló Yamid, pero sí puso a la presentadora Margarita Ortega a desahogarse por los santafereños.



En la columna de opinión, escrita por Yamid Amat, se recordó la “vergonzosa actuación de Santa Fe contra River Plate hace dos años”.



“En ese partido, River no jugó con titulares porque 20 estaban aislados, con Covid-19; alineó, en consecuencia, a 11 jugadores de divisiones inferiores y no tenía arquero; un volante, Enzo Pérez, actuó como cuidapalos. Y con semejantes ventajas, Santa Fe perdió 2-1”, rememoró.



Luego vino el pedido a Rivera: “Acaba de reaparecer este año porque lo volvió a contratar Santa Fe. Si Rivera tiene respeto por el Santa Fe y ama sus colores, su insignia, debería presentar su carta de renuncia ante la deplorable e inconcebible derrota 0-2 anoche ante Pasto”.



En la opinión, Amat dice que jugadores como Neyder Moreno, Kelvin Osorio y Wilson Morelo. “están atravesando su peor momento; son torpes técnicamente, limitados, parecen enfermos; como Rivera, hijo del técnico, que no aporta nada bueno”.



“Y un equipo con jugadores sin rendimiento y con técnico acabado, gastado, incipiente, no tiene ningún buen futuro.



Señor Rivera, con todo respeto y consideración: si usted ama a Santa Fe, por el bien del equipo, es hora de retirarse, no le haga más daño, ¡por favor!”, fue la exigencia del periodista-hincha.



Aquí puede ver el video de la ñapa de CM& en contra de Harold Rivera.