Óscar Rentería se desahogó y dio razones de salida de Caracol Radio

El reconocido periodista Óscar Rentería fue notificado sorpresivamente sobre su no continuidad en el programa ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio y después de su inesperada salida, el comunicador no aguantó y terminó desahogándose luego de la determinación de las directivas.

A través de redes sociales, Rentería dio a conocer su versión de la razón de su salida del medio de comunicación radial y dejó claro que todo se dio por haber mencionado el tema del futbolista marroquí del PSG, Achraf Hakimi, quien es acusado de abuso sexual, pero enfatizó en que sus palabras fueron mal interpretadas y dijo estar solidarizado con la mujer, pues en ningún momento quiso defender al jugador.



"Me sorprendió muchísimo la última determinación tomada por Caracol Radio, que me tocó aceptar pero que por supuesto nunca compartiré. La decisión sorprendió a muchos colegas de radio, prensa y televisión que enviaron sus mensajes de solidaridad, anticipando que esto se tiene que considerar como una falla grave contra la libertad de expresión en nuestro país”, dijo inicialmente Rentería.



Luego agregó: “Quiero contarles lo que pasó: resulta que, en Francia, una muchacha denunció a Hakimi por supuesta violación. Cuando esto ocurrió, yo dije textualmente en ‘El Pulso’ que a todas las muchachas que reciben una invitación de un jugador de fútbol para conocerse en un apartamento, les recomiendo primero conocerse con las personas, establecer una relación sana, honesta, y no ir de primera al apartamento de un futbolista soltero, donde se puede correr un riesgo. "Eso es una prevención y un mensaje de solidaridad con la mujer", mencionó Rentería.



Me sorprendió la decisión y me retiro por la puerta grande.



Esto es lo que tengo por decir sobre la situación actual y lo sucedido dentro de Caracol Radio: pic.twitter.com/zjuC8FhAiX — Oscar Renteria J. (@oscarrenteriaj) March 16, 2023



Finalmente, el periodista no tuvo reproches con la empresa y envió un mensaje de agradecimiento y de haber salido por la puerta grande, pues cree que hizo las cosas de la mejor manera.



“Gracias a su director César Augusto Londoño y a esos oyentes, logramos ubicar ‘El Pulso del Fútbol’ en primer lugar de sintonía, pero no solo en audiencia, sino en facturación. Por eso, con la labor cumplida, me puedo ir por la puerta grande”, sentenció Óscar Rentería.