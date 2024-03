Periodista denuncia robo de presuntos hinchas azules: '¡valientes!'

Un hecho incómodo se presentó después del partido que Millonarios perdió contra La Equidad, el pasado sábado, en el estadio El Campín.

El periodista Julián Céspedes, de Win Sports, denunció que presuntos hinchas de Millonarios lo robaron a la salida del escenario, mientras se dirigía al Movistar Arena, ubicado a pocos metros.



"Una pena la actuación de algunos desadaptados hinchas de Millonarios después de la derrota en la salida del estadio; justo cuando entrábamos a un concierto en Movistar Arena se dedicaron a insultarme, hostigar y se nos llevaron un bolso. 9 vs 2. ¡Valientes!", dijo en sus redes sociales.





El comunicador lamentó la falta de apoyo de las autoridades: "Lo más triste es que al pedir apoyo policial la respuesta fue: "es normal que aquí los hinchas hagan eso" y no hicieron nada por recuperar las cosas teniéndolos al frente".



Finalmente, aclaró que no tiene problemas con la hinchada del elenco embajador: "Estoy convencido que son más los hinchas buenos y ojalá entiendan que no tengo absolutamente nada en contra del equipo azul".