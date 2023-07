Reconocido periodista deportivo se fue a las manos con actor en fiesta

En los últimos días, el periodista y presentador deportivo, Eduardo Luis López celebró sus cumpleaños y lo hizo de gran manera ya que a su celebración invitó varias personalidades de la farándula local y varios personajes reconocidos del mundo deportivo.



Pues bien, recientemente se supo en medio del cumpleaños, dos invitados tuvieron una fuerte discusión que se derivó en una pelea por un comentario fuerte que realizaron sobre el América de Cali.



El programa ‘Lo Sé Todo’ reveló que el actor Mauricio Cújar y el periodista deportivo Carlos Alemán fueron protagonistas del bochornoso momento que terminó en una fuerte pelea.

De igual manera, el programa indicó que el escenario del hecho fue en el restaurante de Eduardo Luis, ubicado al occidente de Bogotá.



La disputa comenzó por un comentario fuerte que el periodista hizo sobre América y Cújar, fiel hincha del cuadro escarlata no lo pensó dos veces para defender a su equipo.



El presentador Ariel Osorio también reveló como se habría dado la discusión y la posterior pelea.



“En medio de la rumba, comenzó el baile y Mauricio Cújar se puso a bailar, porque suena la música barranquillera como en Carnaval. Y llega el señor Carlos Alemán y dice: ‘Óigame, usted para qué baila eso, si usted ni siquiera es hincha de ese equipo (Junior), es hincha de América’ (…) Esto habría provocado a Mauricio Cújar, quien habría ha sacado su mano y se la puso en la cara a Carlos Alemán”, señaló el presentador del programa.



Luego, mencionó que la reacción de Eduardo Luis López y los demás asistentes fue separarlos y evitar que la situación no pasará a mayores. De hecho, Eduardo Luis habría dicho que no los volvía a invitar a nada por haber arruinado el festejo.