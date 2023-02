Periodista estalló por sede de Selección Colombia: 'Tonto, pendejo...'

El espinoso debate sobre cuál debería ser la sede de la Selección Colombia parece ser un tema de nunca acabar. La acogida de la tricolor en Bogotá, donde empezó la fase final del Sudamericano Sub-20 con estadio lleno, volvió a poner la discusión sobre la mesa.



Se ha convertido, una vez más, en un tema que genera malestar y en el que aparecen toda clase de críticas. Hay quienes aprovechan el momento para "echarle leña al fuego" preguntando si Barranquilla merece seguir siendo la 'Casa de la Selección.



A propósito del interminable 'tire y afloje', entre quienes defienden una u otra sede, el que salió al paso fue Víctor Romero, periodista colombiano que conduce desde Argentina el programa Balón Dividido, de ESPN. El pedido del sincelejano es dejar el "regionalismo tonto" y pensar en lo mejor para el equipo nacional.



"La Selección Colombia es Selección Colombia, no Atlántico, ni Cundinamarca, ni Valle. Cada cierto tiempo aparece el debate, a veces de manera intencional, debatir cuál debe ser la sede, siempre es válido y me parece positivo. A fin de cuentas se deben observar las mejores condiciones, si es Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín", mencionó.



Romero se dejó ver muy molesto y apuntó a periodistas sin mencionar a nadie. "El irrespeto lo que lleva a otro nivel, a otra zona (...) Cuando se instalada desde los lugares de siempre, los de privilegio y cuando se tiene la irresponsabilidad desde el micrófono de generar ese regionalismo tonto, pendejo y estúpido. Desde acá no nos prestamos para esas bobadas, tenemos un tono neutral".



Al final, el periodista remató diciendo que sea cual sea la sede, "se respeta y se apoya a la Selección Colombia. Un poquito más de respeto con la profesión y con la gente que está del otro lado".