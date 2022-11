¿Cómo influyó el padrastro de James en la meteórica carrera que tuvo?

Juan Carlos Restrepo murió este miércoles, en Ibagué, como consecuencia de una grave enfermedad que le ganó la batalla. ¿Quién era? El padrastro de James Rodríguez.

“Tuve suerte y fortuna de estar con él. Siempre ha estado allí y siempre me apoyó. Fue el que me apoyó para que jugara al fútbol. Me puso en una escuela. Vio que tenía talento y condiciones para jugar. Lo considerado mi padre", contaba el propio futbolista en la Cadena Ser, a su llegada a Real Madrid, en 2014.



Y es que fue Restrepo, ante la ausencia del padre biológico del futbolista, quien asumió desde el principio la carrera del talentoso zurdo: "Juan Carlos es un obsesivo, a él se le puso que James debía ser una estrella, e hizo todo para lograrlo, tiene un gran mérito. Él también le había puesto un técnico aparte del club para pulirlo", contó en 2014 Silvio Sandri, quien fue el representante de James hasta julio de 2013.



El fallecido padrastro de James se hizo cargo de todo lo relacionado con su preparación en sus primeros años, se encargó tanto de la formación física y técnica como de la dieta y todos los detalles para su desarrollo. Gestionó su primer fichaje internacional, a banfield de Argentina, y lo acompañó siempre con sus consejos, incluso después de la separación de su madre, Pilar Rubio.



"Siempre le dejé enseñanzas porque es lo único que le puede dejar uno a los hijos, y creemos que tiene la madurez espiritual, psicológica y profesional para saber que la fama le llegó y el dinero, pero sus hábitos normales no han cambiado", decía el fallecido Restrepo en RCN Radio.



Aunque en los últimos meses no eran muy cercanos y algunos especularon con que el hoy jugador de Olympiacos no estaba cerca de Restrepo durante su enfermedad, la realidad es que el jugador lo apoyó en su intención de crear un equipo en la primera B para potenciar el fútbol del Tolima y que, como papá de Juana Valentina, seguían teniendo un contacto familiar.