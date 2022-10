¿Merece el despido? Curiosa e irónica respuesta del Pep Guardiola

Arsenal y el Manchester City están simplemente motivados en una hermosa disputa por el liderato de la Premier League. Los celestes vencieron categóricamente al Southampton, mientras que los 'Gunners' agudizaron la crisis del Liverpool para sostener la cima de la competencia. Una sensación única para los dirigidos por Mikel Arteta al estar sembrado en la punta.



Sumado al gran momento que viven los dos clubes, Erling Haaland está intratable en la temporada. En 13 encuentros disputados ha anotado 20 goles, y eso que Pep Guardiola le ha pedido en reiteradas ocasiones que tenga más toques de balón a lo largo de los partidos, algo que el noruego le respondió de manera clara mencionando que si toca cinco pelotas, la idea es meterlas todas. Ahora, solo pudo anotar un tanto contra el Southampton.

Ya suma 15 goles en la Premier League, y su cuota goleadora seguirá creciendo. Lo curioso fue que contra el Southampton, a medida que iban lloviendo goles, parecía que no iba a llegar el de Erling Haaland. Sin embargo, a los 65 minutos, el noruego logró cazar un centro de Joao Cancelo y de primera, definir al fondo para no irse sin la anotación de todos los partidos.



Solo fue un tanto en esta fecha de Erling Haaland, algo que llamó la atención de Pep Guardiola en la rueda de prensa fue la ironía que utilizó para hablar del noruego, tanto que dijo que merecía el despido por solo haber anotado un tanto a lo largo de los 90 minutos. Con su seriedad, tuvo su tiempo jocoso, y le sacó una que otra risa a los periodistas.



Cuando le preguntaron específicamente por el noruego, Pep Guardiola mencionó, "estoy tan decepcionado con él, por no anotar tres goles. ¡Es por eso que hay una petición para despedirlo de la Premier League!". Todo lo anterior referenciando a que Erling Haaland venía anotando tripletes contra el Crystal Palace, Nottingham Forest y Manchester United.



Además, concluyó sobre este tema, "las expectativas aquí son tan altas que la gente espera que anote tres o cuatro goles cada partido. Pero al final él estaba allí para marcarlo. Marcó un nuevo gol, nos ayudó de nuevo, manteniendo el balón y peleando. Creo que Erling Haaland jugó muy bien hoy". No siempre tendrá la oportunidad de anotar dos, tres goles, pero si sigue contribuyendo, será excepcional. El Manchester City es segundo de la Premier y enfrentará al Liverpool la próxima fecha, no sin antes, visitar al Copenhague por Champions League.