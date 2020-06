‘Escape a la victoria’: el final que Pelé no dejó grabar a Stallone

Una de las películas más famosas y recordadas, que tiene al fútbol como protagonista, es ‘Escape a la victoria’, que protagonizó el actor Sylvester Stallone y los jugadores Pelé, Bobby Moore y Osvaldo Ardiles, entre otros.



El filme, grabado en 1981, hablaba de la historia de un grupo de prisioneros aliados en un campo de prisioneros de guerra nazi durante la Segunda Guerra Mundial, basada en hechos de la vida real.



En diálogo con ‘Cadena 3’, Osvaldo Ardiles, campeón con Argentina en 1978, y referente del Tottenham Hotspur, contó algunas anécdotas de la película. “Pasamos un mes en Budapest, y fue una experiencia extraordinaria. Jugar al fútbol sin ningún tipo de presión, con gente que juega bien al fútbol. No Stallone, pero sí Pelé”, dijo con gracia el argentino.



Ardiles hizo especial énfasis en lo poco que sabía de fútbol Stallone, recordado por ser Rocky o Rambo. “Stallone no sabía ni hacer jueguitos. Nada de nada”, comentó.



Una de las escenas más recordadas, al lado de la chilena de Pelé, es la atajada de un penalti por parte de Stallone. “Fíjate el penal. Era un domingo y había que terminar sí o sí. Cuando se produce el penal, que por otra parte lo hago yo. Toda la gente me dice ‘cómo hiciste ese penal’. Pero bueno, yo les digo que estaba en el guion. Si ves la luz en la cancha, hay un sol muy fuerte, muy lindo. Y cuando lo ataja, pasaron 34 tomas. Se hizo de noche. Casi nos quedamos sin escape”, confesó el exfutbolista y entrenador.



“Ardiles contó una infidencia sobre lo sucedido en la grabación. “Cuando ataja el penal... El guion era que tomaba el balón y pasaba a los 11 alemanes y hacía el gol. Pero Pelé y Bobby Moore dijeron: ‘Pero si no sabe ni parar la pelota ¿cómo va a hacer todo eso? Es imposible’”.